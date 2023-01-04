Eski kız arkadaşının kazada ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kız arkadaşının otomobilini trafikte aracıyla sıkıştırıp sebebiyet verdiği kazada ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan E.S. (18), maktul Ş.K'nin müşteki annesi, babası ve kardeşleri ile taraf avukatları hazır bulundu.

Trafikte aracıyla sıkıştırıp, önünü kestiği ve sonrasında iki otomobilin de karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştıkları kazada, eski kız arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları reddetti.

Sanık E.S, olay günü otomobiliyle maktulü takip etmediğini, Ş.K'nin, kullandığı araçla kendi otomobilinin sol arkasına çarptığını, kavşağa gelince kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Maktulün anne, baba ve kardeşleri ise şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Trafik kazasında yaralanan kamyonetin sürücü Y.Y. tanık olarak dinlendiği duruşmada, karşı şeritte kaza yapan iki otomobilin gelip kendi aracına çarptığını anlattı.

Sanık avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

E.S. yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Ş.K'nin kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet, 13 Eylül 2022'de, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde çarpışmıştı.

Kazada sürücüler Ş.K. ve Y.Y. ile kamyonette bulunan D.B. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.K, iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

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