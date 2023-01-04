Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ geçen yıl 277 bini aşkın sporsevere hizmet verdi

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin faaliyetlerinden 2022'de 277 bin 98'i aşkın sporsever faydalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye geçen yıl spordan ulaşıma, eğitimden kültür sanata pek çok alanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Spor AŞ, faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdürdüğü çalışmalarıyla 277 bin 98'i aşkın sporseveri etkinliklerinde bir araya getirdi.

Geçen yıl Spor AŞ tesislerinde fitness, stüdyo, yüzme ve aletli pilatesin de aralarında bulunduğu çeşitli hizmetlerden 105 bin 184 kişi faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları'nda 18 branşta 31 bin 986 kişiye hizmet verirken, düzenlenen 8 festival ve şenlikte 50 bin genç bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki sporcularla ulusal ve uluslararası müsabakalarda 79 altın, 52 gümüş ve 63 bronz madalya kazandı.



Spor AŞ'nin tesislerinde atlı okçuluk, atlı cirit, basketbol ve yol bisikleti Türkiye şampiyonaları da gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.