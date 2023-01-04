Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna,
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Ali Karimi, Carole, Mustafa Pektemek, Kemen, Cardoso, Mensah, Gavranovic
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent Mertcan, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Baniya
Goller: Dk.1 Levent Mercan, Dk 12. Diagne (Vavacars Fatih Karagümrük)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Vavacars Fatih Karagümrük konuk olduğu Yukatel Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
1. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük öne geçti. Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı Ricci, Levent Mercan ile buluşturdu. Bu futbolcunu ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 0-1
12. dakika Vavacars Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Kouassi'nin sert şutunda kaleci Bilal'den geri dönen topu Diagne, ağlarla buluşturdu. 0-2
25. dakikada Vavacars Fatih Karagümrürklü Dresevic'in pasında topa sahip olan Kouassi'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.