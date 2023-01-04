Kayseri'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "fuhşa teşvik", "şantaj" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan E.Ç'nin Kocatepe Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda E.Ç'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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