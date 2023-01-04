Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini (Dk. 46 Emrah Başsan), Ali Karimi (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Carole, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Campanharo) , Kemen (Dk. 77 Ramazan Civelek), Cardoso, Mensah, Gavranovic (Dk. 69 İlhan Parlak)
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne (Dk. 73 Samed Onur), Borini (Dk. 66 Burak Kapacak(Dk. 89 Salih Dursun), Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov (Dk.66 Nicholas), Kouassi (Dk. 73 Kazım), Baniya
Goller: Dk.1 Levent Mercan, Dk 12 ve 63 Diagne, Dk. 46 Shukurov (Vavacars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Mensah (Penaltıda), Dk. 72 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Shukurov, Dk. 90+6 Batuhan Ahmet Şen, Dk. 90+6 Kazım (Vavacars Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Mensah (Yukatel Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-2 yendi.
46. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Kayserisporlu Mensah, defanstan çıkmak isterken ikili mücadelede topu kaptırdığı Shukurov, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-3
57. dakikada Kayserispor farkı 2'ye indirdi. 55. dakikada Kayserisporlu Kolevetsios ile Karagümrüklü Borini'nin girdiği ikili mücadele sonrası maçın hakemi VAR'a giderek penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda Mensah, topu ağlara yolladı. 1-3
63. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük 4. golü attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4
72. dakikada Kayserispor skoru 2-4 yaptı. Kornerden gelen topa iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-4
Karşılaşma konuk ekibin 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.