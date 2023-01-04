Yukatel Kayserispor-Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından

KAYSERİ (AA) - KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı konuk ettiği Vavacars Fatih Karagümrük, 4-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un Kulüp Başkanı Ali Çamlı, bugünkü maçı bir yol kazası olarak gördüklerini ve sonuçtan dolayı kimseyi suçlamadıklarını söyledi.

Maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, iyi niyetli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ve bu ekibe hoşgörülü yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Bugün yenilmiş olabiliriz. Ne teknik heyeti ne de sporcuları asla suçlamayacağım. Herkes görevini yaptı ama takımımız bugün gününde değildi." dedi.

Takımın üst düzey bir motivasyonla hazırlandığını bunun da bazen maç kaybetmeye sebebiyet verdiğini ifade eden Çamlı, şunları kaydetti:

"Benim ricam kalede duran genç kaleci Bilal'e ya da sahada gerekeni yapamayan sporculara biraz hoşgörülü olalım. Seyirciyi tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Maç sonrası takımı tribüne çağırmaları olağanüstü bir şey. Bunu yapmaya devam etsinler. Bu takım şehri ayağa kaldıracaktır. Sadece yenildik. İyi oynamadık. Kayserispor bu maça çok iyi hazırlandı. Hafta boyunca tüm antrenmanlarını takip ettim, oyuncuların motivasyonlarını üst düzey görmüştüm. Bazen çok motive olup sahaya çıkmak da maç kaybettiriyor. Bugün bunu yaşadık. Kayserispor'un önünde daha çok maçı var. Ümitsiz değilim. Asla kimseyi suçlamıyorum. Rakibimiz bugün çok iyi oynadı. Onları da tebrik ediyorum. Ortada ümitsizliğe düşeceğimiz bir durum da yok. Daha önceki galibiyetleri de bu takım aldı. Teknik heyetimizden de takımımızdan da en ufak şikayetimiz yok. Yine bu grupla başaracağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.