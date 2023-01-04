Yukatel Kayserispor-Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde konuk ettiği Vavacars Fatih Karagümrük'e 4-2 mağlup olan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maça bireysel hataların damga vurduğunu söyledi.

Atan, maç sonu yaptığı basın toplantısında, açıklaması zor bir maç oynadıklarını ifade etti. Kazanmayı çok istedikleri maça bireysel hataların damga vurduğunun altını çizen Atan, şunları kaydetti:

"Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. 26 puan yaptığımızda çok farklı bir durumda çok rahatlayacağımız maçtı. Farklı hedefler kovalayabileceğimiz bir maç diye düşünüyorduk bu maçı. Maça, 1-0 mağlup başladık. Üstüne tam toparlanıp, pozisyona girdikten sonra 2. golü yedik. Maalesef bugün maça damga vuran bireysel hatalar oldu diye düşünüyorum. Oyuncularım 15-16 haftadır gayet iyi bir performansla hemen hemen her maçı iyi oynayarak buraya kadar geldiler. Bugün kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Kafamızı kaldıracağız, yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü tekrardan maçımız var. Oyuncularla soyunma odasında konuştuk. Buraya kadar büyük bir krediyle geldik. Yani 23 puan bizim için çok önemliydi ama 2 haftadır farklı avantajları kaçırdık. Toparlanacağız, bundan hiç şüphemiz yok. Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız.





- Vavacars Fatih Karagümrük cephesi

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, alınan galibiyet nedeniyle futbolcularını tebrik ettiğini söyledi.

Önemli bir 3 puan aldıklarını vurgulayan Pirlo, "Bu 3 puan, devamlılık açısından çok önemliydi. 3 puanı da zor bir takıma karşı aldık. İyi bir maç çıkardık. İyi bir performans sergiledik, bu da bizim için çok önemli." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.