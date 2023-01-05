Melikgazi Kayseri Basketbol Kadın Takımı, Beşiktaş karşısında çıkış arıyor

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ı yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 17 puanla 11. sırada tamamlayan Kayseri ekibinin başantrenörü Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin en genç ve en düşük bütçeli takımı olduklarını belirtti.

Genç takım olmalarına rağmen özellikle iç sahadaki maçlarda iyi bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Özsarı, "Bunda en büyük etken seyircilerimiz. Ben yaklaşık yirmi yıldır bu işin içerisindeyim, Avrupa'da da maçlara çıktık ama ben buradaki atmosferi daha önce hiçbir yerde görmedim." dedi.

Özsarı, seyircisi önündeki iyi mücadelenin bir diğer nedeninin ise takımın genç olmasına ve iyi bir hazırlık dönemi geçirmelerine bağladığını vurguladı.

Ligin ikinci yarısına zor bir mücadele ile başlayacaklarını anımsatan Özsarı, şunları kaydetti:

"O maçın hazırlıklarını ekibimle birlikte yapıyoruz. İyi de çalışıyoruz. Son topa kadar mücadele edeceğiz. Tabii ki ilk devreye göre Beşiktaş'ta takviye oldu. Sakatlığı bulunan oyuncuları vardı, onlar tekrar devreye girdi. İyi bir süreç içerisindeler. Son üç maçlarını kazandılar. Sonuç itibarıyla biz her maça mücadele etmek ve kazanmak için çıkıyoruz. Bunun da zaten sahada koyduğumuz emekle karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu maçta da elimizden gelen ne varsa en iyi şekilde yapmaya çalışacağız."

Melikgazi Kayseri Basketbol'un başarısı için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Özsarı, "Daha güzel işler yapmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya hazırız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Hiç durmadan çalışıyoruz. Açıkçası bizim maç maç değil de oyuncularımızın gelişimine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz oyun kurucumuz 2005 doğumlu Feray Dalkılıç. Feray, şu an ligimizin en genç oyuncusu. Bu kadar süre alan, sorumluluk alan bir oyuncu. Biz böyle bir ekibiz." diye konuştu.





- Taraftardan destek istedi

Özsarı, ligin ikinci yarısında da ilk yarıda verdikleri mücadeleyi tekrarlayacaklarını dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte de taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Özsarı, "Evimizdeki bütün maçları son saniyede ya da birkaç sayı farkla kazandık. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda seyircimizin çok büyük etkisi oldu. İnşallah bundan sonraki maçlarda da Kayserili basketbolseverler maçlarımıza gelir, bizi destekler. Daha iyi olmak için emin olsunlar ki elimizden gelen her şeyi yapmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri ekibi, ligin 14. haftasında 8 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.

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