Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeli, kan bağışında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ personeli Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi’nin sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına destek olmak için bağış yaptı.

KASKİ ve ERÜ Kan Merkezi işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına ASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve kurum personeli katıldı.

Genel müdürlük binası ile Germiraltı tesislerinde kurulan geçici kan bağışı stantlarında formaları dolduran personel gerekli işlemlerin ardından bağışta bulundu.

- Başkan Büyükkılıç, "tarım ve orman" konulu toplantıya katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen "tarım ve orman" konulu toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin düzenlediği toplantıda, Başkan Büyükkılıç da yer aldı.

Büyükkılıç, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, Kayseri'de yapılan tarım faaliyetleri ve orman alanlarıyla ilgili istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

- Kayseri'deki hayvanat bahçesinde hayvanlar özel korunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki 150 tür ve 1600 hayvan kış aylarında özenle korunup, besleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hayvanların kış şartlarını daha konforlu geçirmeleri için gerekli tedbirler alındı.

Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhaneddin Bacak, hayvanları özenle besleyip koruduklarını belirtti.

Mevsim şartlarına göre hayvanlara uygulanan bakımların farklılık gösterdiğini anlatan Bacak, şunları kaydetti:

"Sabah veteriner hekimlerimiz günlük kontrollerini yapıyorlar. Yemleri ayarlanıyor. Veteriner hekim kontrolünde bakıcıları temizlik ve yemleri veriyorlar. Herhangi sağlık problemi varsa müşahede alanımıza alıyoruz ve tedavilerini yapıyoruz. Saat 10.00'da ziyarete açıyoruz. Yaz ve kış ortamlarında yaşayan hayvanlarımız var. Yaz aylarında yaşayan hayvanlarımız içinde elektrikli ısıtmalar, kombiler devreye giriyor. Hayvanların ortamını daha refah hale getirmek için çalışıyoruz."



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