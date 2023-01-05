Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de narkotik polislerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Mimarsinan, Fatih, Hürriyet ve Selçuklu mahallelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 34 gram sentetik uyuşturucu, 58,18 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 4 tüfek ve 10 fişek ele geçirildi.

Ayrıca, Selçuklu Mahallesi'nde silah atölyesi olarak kullanılan bir ikamette çok sayıda torna aleti ve silah parçaları bulundu.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'inin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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