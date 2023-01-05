Hülya Koçyiğit, hayranlarıyla Talas'ta söyleşide buluşacak

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında ocak ayında sinemadan konsere, söyleşiden çocuk tiyatrosuna kadar birçok faaliyete imza atacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayı etkinlikleri, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit söyleşisi ile başlayacak.

Türk sinemasının en önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit'in sevenleriyle buluşacağı söyleşi, 7 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sineması" konulu söyleşide Koçyiğit'e yazar Selahattin Yusuf eşlik edecek.

Etkinlikler kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan da 14 Ocak Cumartesi günü sahne alacak. Konser, Erciyes Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak.

Psikiyatrist Prof. Dr. M. Kemal Sayar ise 20 Ocak Salı günü Sabancı Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da düzenlenecek konferansla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

Ocak ayının en önemli programlarından birisi de Kur'an-ı Kerim ziyafeti olacak. Üç ayların başlangıcı vesilesiyle düzenlenecek programda Bünyamin Topçuoğlu ve çok sayıda hafız gönüllere hitap edecek. 22 Ocak Pazar akşamı saat 19.30'da başlayacak program, Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Talas Kültür Sanat etkinliklerinin son programı ise çocuklara yönelik olacak. 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak çocuk oyununda "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" sahnelenecek.

Sanatseverler, tüm etkinlikleri ücretsiz takip edebilecek.

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