Kayseri Valisi Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çiçek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde", çevre-yaşamda Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" başlıklı fotoğrafına oy veren Çiçek, sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı karesini seçti.

Çiçek, özellikle çevre-yaşam kategorisinde, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki kar tünellerinde çekilen fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.

Bölgeyi kendisinin de gördüğünü belirten Çiçek, şöyle konuştu:



"Yılın belli bir döneminde, alttan dere akarken üstten karların oluşturduğu doğal tünel ve insanların oradan geçişi çok güzel fotoğraflanmış. Haber alanında yine Erciyes'te kahramanlarımıza ait bir fotoğraf vardı, onu çok beğendim. Spor alanında da ampute futbol takımımız bize çok büyük mutluluk yaşatmıştı. Onların mutluluk fotoğrafını beğendim. Gerçekten her yıl Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasını heyecanla bekliyoruz. Tüm Türkiye heyecanla bekliyor. Bakalım hangileri kazanacak? İnşallah benim seçtiğim Kayseri'nin yer aldığı kareler kazanır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.