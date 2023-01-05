AGÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AGÜ'deki toplantıda konuşan Yılmaz, yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye sahip üniversitede hızlı değil, kaliteli büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, her yıl artan öğrenci sayısı karşısında fiziki anlamda okulun yetersiz kaldığını ifade etti.

Devlet üniversitesi olan AGÜ'nün mezunlarının rahatlıkla iş bulabildiğini anlatan Yılmaz, mezunların daha çok Ankara'da savunma sanayindeki kurumlarda işe girdiğini ya da yurt dışında çalıştığını aktardı.

Yılmaz, AGÜ'deki öğretim üyelerinin yayınlarının, projelerinin aldığı atıflarla da ön plana çıktığını dile getirdi.

Gazetecilerin sorularının yanıtlanmasıyla toplantı sona erdi.



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