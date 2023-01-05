Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine, Kayseri Kariyer Merkezi tanıtımı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklar Ofisi Başkanlığı Ulusal Staj Programı hakkında sunum yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencilerine yönelik sunum gerçekleştiren büyükşehir belediyesi, bu sene öğrencilere 612 stajyer kontenjanı sağlayacak.

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, programda, yerelde istihdama destek projesi olan Kayseri Kariyer Merkezi hakkında öğrencilere ve katılımcılara bilgiler verdi.

Ulusal Staj Programı hakkında da yapılan sunumda, sistemin kullanımı ve öğrencilerin sigorta işlemleri, okulları ile yapılacak yazışmalar, öğrencilere ödenecek staj ücreti, öğrencilere yollanacak tekliflerin uygulanması konularına değinildi.

- KASKİ ekonomiye 20 milyon liralık katkı sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ekonomiye 20 milyon lira değerinde katkı sağlandığını bildirdi.

Büyükkılıç, 43 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan 2 milyon 300 bin metreküp su kaçağının önlenerek, ekonomiye 20 milyon lira değerinde katkı sağlandığını belirtti.

KASKİ tarafından çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü anlatan Büyükkılıç, çalışmalar sayesinde su kaybının önüne geçilerek sisteme kazandırıldığını, bunun yanı sıra yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini ifade etti.

Büyükkılıç, yaşanılabilecek kayıpların önüne geçerek geri kazanımın sağlanmasının önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“KASKİ Genel Müdürlüğümüz, kentimiz genelinde en iyi ve eşit şekilde hizmet etmeyi kendisine misyon edinerek, gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'deki su ve kanalizasyon idareleri arasında her zaman üst sıralarda olmayı başarmıştır. Geride bıraktığımız 2022 yılında da önemli işlere imza atmıştır. Özellikle geri kazanıma büyük önem verilirken, bu kapsamda geçtiğimiz yıl kayıp kaçak oranı en minimum seviyelere indirilerek ekonomiye 20 milyon TL değerinde önemli bir katkı sağlandı."

- Kayseri'de "Türkülerle Anadolu" temalı konser verildi

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu "Türkülerle Anadolu" temalı konser verdi.

Samet Mutugan'ın şefliğini yaptığı koro, farklı yörelere ait 25 türküyü seslendirdi.

Konsere katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, konserde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kültürümüzün yaşamasına, yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Konser sonrası Dursun, Mutugan'a çiçek takdim etti.



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