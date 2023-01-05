Başkan Büyükkılıç, Ankara'da bakanlarla görüştü

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'la görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşma yaptığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, toplantıda, Erdoğan'ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını belirterek, "Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, toplantının yapıldığı salonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü.

Toplantıda, Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.



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