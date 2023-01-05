Kayseri'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de başı pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde'de, kilitli parke taşı üretimi yapan bir iş yerinin dökümhanesinde çalışan Yusuf Günbay'ın (40) başı pres makinesine sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Günbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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