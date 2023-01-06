Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kategoride favori fotoğraflarını seçti.

Atan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Atan, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini oylayan Atan'ın çevre-yaşamdaki tercihi ise Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" fotoğrafı oldu.

Atan, seçkide yer alan fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Atan, "Bazen insanı üzen, bazen içini acıtan, bazen de gülümseten fotoğraflar var. Spor kategorisinde Ampute Milli Takımımızın büyük başarısını anlatan kareyi seçtik. Çevre ve yaşam kategorisinde ise Muğla'da çakan şimşek görüntüsünü çok beğendim. Görsel olarak çok güzeldi. Çanakkale Köprüsü'nün ay ışığındaki manzarası da güzeldi ama ben kararımı Muğla'daki görüntüden yana kullandım. Haber kategorisinde de Türkiye'nin otomobili TOGG'un tanıtılmasındaki fotoğrafı beğendim." diye konuştu.

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