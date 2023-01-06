Kayseri Büyükşehir Belediyesinde 6 bin işçinin maaşlarında iyileştirme yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan 6 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, 2023 yılındaki ilk etkinliği Kayseri'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ek protokolün Büyükşehir Belediyesinin rızasıyla yapıldığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlarım bugün gerçekleştireceğimiz ek protokolün geçmişine baktığımız zaman aslında 3 yıllık toplu iş sözleşmesinde 4. ek protokolümüz. Her 6 ayda bir toplu iş sözleşmesinde zam alıyoruz. Her 3 ayda bir de ek protokol yaptık. Bu ek protokoller, belediyemizin rızasıyla gerçekleşen protokoller. Toplu sözleşmenin dışında, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bir kısım enflasyon ve fiyat hareketlerine karşı çalışanlarını korumak için atılmış bir adımdır. Bunu takdir etmek, buna teşekkür etmek bizim boynumuzun borcudur. Aslında bu uygulamalar yeni bir kriteri getirmiştir. Biz buna Kayseri kriteri diyoruz. Bütün belediye başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanlarımıza, Kayseri'deki belediye başkanlarımıza da buradan bu çağrıyı yapalım. Gelin, Kayseri kriterlerine uygun olarak çalışanlarımızın haklarını güncelleyelim ve onların dualarını alalım hem de hizmetlerini daha iyi motive olarak yapmalarını sağlayan bu çağrımızı ben buradan bütün Türkiye'ye yapıyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da gönüllerinden her zaman daha fazlasının geçtiğini dile getirdi.

Her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduklarını anlatan Büyükkılıç, "İmkanlarımızı zorlayarak hep daha fazlasını vermek ve diğerlerine örnek teşkil etmek için çalışmalar yapıyoruz. Mütevazı imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz. Huzurla harcayın diyoruz." diye konuştu.

Ek protokol, konuşmaların ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç arasında imzalandı.

Ek protokolle, belediye bünyesindeki şirketlerde görev yapan 6 bin işçinin maaşı, asgari ücret artışı oranında güncellenerek, ilave kazanımlar sağlandı.

Törene, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik de katıldı.





















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