Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, ziyarette Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve birim amirleri tarafından karşılandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun önemli kurumlardan olduğunu belirten Çiçek, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz, vatandaşlarımızın doğumundan başlayarak, çalışma hayatı sonrası emeklilik işlemleri, öldükten sonra cenaze yardımı, ölüm aylığı bağlama gibi faaliyetlerini, vatandaş odaklı bir anlayış içerisinde sürdürmektedir. Büyük bir özveri ile çalışan personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiçek, kuruma iş ve işlemler için gelen vatandaşlarla da sohbet ederek, devletin, vatandaşların sosyal hizmetlerin tamamından en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken her türlü düzenlemeyi yaptığını kaydetti.

- Kayseri'de 538 kütüphane yapıldı

Kayseri'de "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" kampanyası kapsamında yapılan çalışmalarda son bir yılda 538 kütüphane yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında son bir yılda mevcut 243 kütüphaneye 538 kütüphane ilave edilerek toplam sayı 781'e ulaştı.

"Bir Kitap da Senden Olsun" kampanyasıyla kütüphaneler içerik açısından da zenginleştirilirken, 2021 yılının kasım ayında 510 bin 345 kitap sayısı 2022 yılının ekim ayında 1 milyon 676 bin 79'a çıkartıldı.

Z-Kütüphane sayısı ise 35'e yükselirken 4 Sıfır Atık Kütüphanesi de açıldı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 1 milyon 873 bin 879'u kaynak kitap, 371 bin 539'u çalışma kitabı olmak üzere toplamda 2 milyon 245 bin 418 kitabın dağıtıldığı kaydedildi.

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