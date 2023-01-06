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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde başlattığı sosyal tesis yapımı çalışmalarında sona gelindi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde inşaatına başlanan tesis tamamlandı.

473 metrekare alana sahip sosyal tesis içerisinde fırın, sporcular ve kadınlar için ayrılmış özel kat ve çok amaçlı salon bulunuyor.

Düğün, nişan, taziye, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde de kullanılacak tesiste, diğer günlerde ise mahalle sakinleri bir araya gelip sohbet edebilecek.

- Alo 153 geçen yıl 992 bin 350 çağrıya cevap verdi

Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 İletişim Merkezi geçen yıl, ulaşım, yaralı sahipsiz hayvan, otopark, zabıta hizmetleri, park bahçe hizmetleri gibi konularda 992 bin 350 çağrıya cevap vererek, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini işleme aldı.

- Kocasinan taş ocağı 470 bin ton mıcır üretimiyle 16 milyon 315 bin lira tasarruf sağladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021 yılında hizmete sundukları agrega üretim tesisiyle asfalt için gerekli malzemeyi ürettiklerini kaydederek, bu sayede 16 milyon 315 bin lira tasarruf sağlandığını aktardı.

- Büyükşehir Belediyesi hayırsever işbirliğiyle projeleri hayata geçirdi

Erciyes Üniversitesi karşısında Ali İhsan Erbil-Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısı Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği kapsamında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde yapılacak okul binası için Durmuş Şigan ile protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde Durmuş Şigan tarafından 10 taşınmazın Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağışlanması karşılığında okula Durmuş-Şaziye Şigan adı verilmesi kararlaştırıldı.

Okul inşaatı Büyükşehir Belediyesince tamamlandıktan sonra kullanım hakkı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecek.

Öte yandan, Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'ne 900 metrekarelik alana sahip spor salonu yapımına destek veren Büyükşehir Belediyesi, diyabet tip-1 hastası çocuklara da iğnesiz şeker ölçüm cihazı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin işbirliği ile cami ve Kur'an kursu binaları da yaptırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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