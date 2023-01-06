Bakan Kasapoğlu Kayseri'de gençlerle bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcuların yer aldığı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için Ankara'dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, Kayseri'de mola verdi.

Bakan Kasapoğlu'nu Kayseri Tren Garı'nda Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve gençler karşıladı.

Burada gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde gençler, sporcular, sanatçılar, bilim ve kültür insanlarıyla yola çıktıklarını söyledi.

An itibariyle Kayseri'ye geldiklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki coşku için herkese teşekkür ediyorum. Elbette Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir coşku ve heyecan içindeyiz. Bununla birlikte Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde büyüklerimizi, kahramanlarımızı ve ecdadımızı anma vesilesiyle yoldayız. Pazar günü de orada olacağız ve geleneksel hale getirdiğimiz yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Sarıkamış'taki vefa, direniş ve kahramanlık ruhunu gençlerimizin omzunda ilelebet diri bir şekilde taşıyacağız. İşte o yüzden gençlerimizle birlikte bu yıl Sarıkamış Ekspresi ile özel bir program yaptık. Az önce Yozgat'taydık, öncesinde Kırıkkale'deydik. Şimdi Kayseri'deyiz, biraz sonra Sivas'a geçeceğiz."

Dolu dolu bir yolculuk gerçekleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, "Her bir karışında kahramanlık destanı olan yurdumuzda gençlerimizle birlikte hem şehirlerimize hem de buralarda yaşanan öykülere dair güzel sohbetlerimiz oluyor. İşte yanımda da şimdi Kayseri'den yetişen sporcu arkadaşlarım ve yetişecek gençler var. Her biri birbirinden kıymetli. Ben onlara ve sizlere teşekkür ediyorum. Tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek de Sarıkamış Ekspresi'nin bir durağının da Kayseri olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserililerin de Sarıkamış'a selamlarını götürmesini rica etti.

Kasapoğlu, ardından gençlerle fotoğraf çektirdi.

Bakan Kasapoğlu'nun bulunduğu ekspres, ardından Kars Sarıkamış'a gitmek üzere istasyondan ayrıldı.





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