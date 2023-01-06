Kayseri'de çaldıkları halıları 3 bin avroya satmak isteyen zanlılar yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çalınan halılar, müzayede salonunda 3 bin avroya satılmak üzereyken jandarma tarafından ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gesi Mahallesi'ndeki bir evden 3 el dokuması yün halı ve bir Isparta halısı ile bir televizyon çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Jandarma, çalışmalar neticesinde halıları, kent merkezindeki bir müzayede salonunda 3 bin avro karşılığında satılmak üzereyken ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alının B.A. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Çalıntı halılar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.





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