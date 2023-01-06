Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Talas ve Hacılar ilçeleri ile kent merkezinde etkili olan kar nedeniyle hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü.

Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artırarak sürüyor.



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