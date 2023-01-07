Kayseri'de kaymakamlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı, Yahyalı ve Yeşilhisar kaymakamları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kaymakamlar, haberde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde", çevre-yaşamda Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde, Gülen, Eyyüpkoca ve Gökmen, Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı karesini seçti.

Kaya ve Altıntaş da tercihini Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.



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