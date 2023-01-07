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Kayseri'de rektörler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Kayseri'de rektörler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) rektörleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Karamustafa, haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" fotoğrafını seçti.

Çevre-yaşamda Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" başlıklı fotoğrafına oy veren Karamustafa, sporda ise tercihini Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" adlı karesinden yana kullandı.

Karamustafa, oylamadaki her bir karenin çok değerli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını anlatan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Öncelikle Anadolu Ajansımızı tebrik ediyorum. Anadolu Ajansımızla gurur duyuyoruz. Yapmış olduğu haberlerle, düzenlediği bu tür etkinliklerle, hatta kendi içinde oluşturduğu bu tip tatlı rekabetlerle Anadolu Ajansımız bizim medarıiftiharımız. Spor, haber, çevre ve yaşam kategorilerindeki fotoğrafların her biri güzel, her birini birbirinden ayırt etmek güç. Her kare çok güzeldi ama bir oyumuz olduğu için kullanmış olduk. Anadolu Ajansımız iyi ki var, hizmeti daim olsun."

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da haberde "Karda iz peşinde", çevre-yaşamda "Kar tünelleri", sporda "Yüzücü" karelerini seçti.

Altun, oylamadaki her bir fotoğrafın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Altun, "Fotoğrafların o anlık duruma çok daha farklı duygu ve düşünceler aktardığı çok net. Ben oyumu, hakikaten etkilendiğim yönü baz alarak kullandım. Haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerinde çok etkileyici fotoğraflar var. Önemli bir yarışma, güzel sonuçlar ortaya çıkacağını umut ediyorum. Hepsi de çok kaliteli fotoğraflar." diye konuştu.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise haber kategorisinde Wolfgang Schwan'in "Savaşın yüzü" fotoğrafını oyladı.

Çevre-yaşamda Şebnem Coşkun'un "Denizin incileri" fotoğrafını tercih eden Yılmaz, spor kategorisindeki tercihini ise Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" karesinden yana kullandı.

Yılmaz, fotoğrafların çok kaliteli olduğunu anlatarak, "Oylamadaki 3 kategoride yer alan fotoğraflar bence fotoğrafçının yakaladığı detayı haberin içeriğiyle aksettirmeyi çok iyi becermiş. Kimlerin emeği geçmişse ellerine sağlık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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