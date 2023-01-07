Kayseri'de 1460 rakımlı Hıdırellez Tepesi "astronomi kampüsü" oluyor

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KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin seyir terası konumundaki 1460 rakımlı Hıdırellez Tepesi'nde restore edilen 800 yıllık Hızır İlyas Köşkü'nün hemen yanına teleskop yerleştirildi, teleskop kubbesi yapıldı.

Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'ndeki tepede yer alan ve Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan tarihi köşk restore edildi. Köşk, Müslüman bilim insanlarının ve gök gözlemciliğinin tarihçesinin anlatılacağı müzeye dönüştürülecek.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine, köşkün Selçuklu sultanlarınca yazlık olarak kullanıldığının ya da şehirden yüksekte bulunması sebebiyle göğüs hastalıkları için yapılmış bir şifahane olduğunun rivayet edildiğini söyledi.



Bu tarihi yapıyı kültür mirasına kazandırmayı görev bildiklerini belirten Çolakbayrakdar, köşkün de bulunduğu kampüsü uzayla, astronomiyle ilgilenenler ve gençler için bir gök gözlem alanına çevirdiklerini dile getirdi.

Çolakbayrakdar, "Burası güneşin gözlemlenebileceği, güneş tutulmasının, değişik astrolojik olayların günü geldiği zaman takip edilebileceği bir merkez haline gelecek. Restorasyon tamamlandı, teleskopumuz yerleştirildi ve faaliyete geçti. Önümüzdeki günlerde de köşkün içini tarihimizde gök gözlemi adına ne varsa, astrolojik olarak geçmişte neler yapılmışsa bunların anlatılacağı bir mekan haline getireceğiz." diye konuştu.

Son zamanlarda Türkiye'nin havacılık ve uzay konusunda atılıma geçtiğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Hem insansız hava araçlarını üreten hem insansız hava araçlarıyla değişik teknolojiler üretebilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Biz de elimizden geldiğince 'Türkiye Yüzyılı' içerisinde gençlerimizin ufkunu açarak, uzay, havacılık konusunda bir farkındalık oluşturuyoruz." dedi.

General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi sorumlusu Seda Acar ise merkezde öğrencilere anlattıkları bazı şeylerin havada kaldığını belirterek, "Mars'ı, Jüpiter'i anlatıyorduk ama gösteremiyorduk. Teleskobumuz geldi, hem gece hem gündüz gözlemlerimiz olacak. Güneş teleskobuyla güneşteki lekeleri, patlamaları gözlemleyebileceğiz. Astronomi, uzay deyince çoğu şey havada kalıyordu, göremiyorlardı. Bu sayede artık birebir gözlemlemiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Teleskop ile güneşi gözlemleyen Erciyes Üniversitesi Havacılık Fakültesi öğrencisi Ahmet Yağmur da birkaç yıl önce köşkün bulunduğu tepeye ailesiyle çıktıklarını ve köşkün haline üzüldüklerini belirterek, tarihi yapının restore edilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yağmur, havacılık ve uzay bilimi öğrencilerinin gökyüzünü gözlemlemesi için teleskop yerleştirilmesinin heyecan verici olduğunu belirtti.

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