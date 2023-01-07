Erciyes Üniversitesinde işlenen sütlerle üretime katkı sağlanıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan süt işleme tesisinde üretilen ürünlerle aylık 100 bin lira ciro elde ediliyor.

Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren ve günlük 2 ton süt işleme kapasitesine sahip olan tesiste, öğrencilerin de katkısıyla katma değerli ürünler üretiliyor.

Üniversiteye ait Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi çiftliğinde beslenen yaklaşık 60 büyükbaş hayvandan elde edilen sütün 1 tonu, kampüs içindeki merkezde modern yöntemlerle günlük olarak işleniyor.

Tesiste, öğrencilerin de katkısıyla ısıl işlem görmüş süt başta olmak üzere yoğurt, dondurma, kaymak ve çeşitli peynirler üretiliyor.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, AA muhabirine, bu tesiste öğrencilerin pratik yapma imkanı bulunduğunu söyledi.

Asıl amaçlarının süt ve süt ürünlerinin tüketimini artırmak olduğunu belirten Sönmez, şöyle dedi:

"Kurduğumuz bu tesisin kapasitesine baktığımızda 2 ton süt işleyebilecek bir tesis ama biz çok da fazla ticari olarak işin içine girmek istemiyoruz. Bu yüzden yarı kapasiteyle, 1 tonla şu an işi götürüyoruz. Kampüste bir satış ofisimiz var ve başka şube de açmayı düşünmüyoruz. Sadece temiz gıda sunalım, öğrencilerimiz burada saatlik olarak çalışabilsin, uygulama yapabilsinler istiyoruz. Yaklaşık olarak bizim burada aylık 100 bin lira civarında ciromuz var."

Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kevser Karaman da kaliteye öncelik vererek üretim yaptıklarını ifade etti.

Tesiste işlenen sütlerin üniversiteye ait çiftlikteki büyükbaş hayvanlardan elde edildiğini dile getiren Karaman, herhangi bir kalıntı bulunmayan sütlerin analizlerinin yapıldığına ve koruyucu, katkı maddesi kullanmadıklarına dikkati çekti.

Hijyenik koşullarda üretim yaptıklarını belirten Karaman, şunları kaydetti:



"Sütten, ısıl işlem görmüş süt, homojenize yoğurt, beyaz peynir, tereyağı ve dondurma üretimi yapmaktayız. Kaşar, dil, çeçil ve tel peyniri üretimine de başlamış durumdayız. Ziraat Fakültesi'ndeki süt teknolojisi ve gıda teknolojisi gibi dersleri uygulama şansımız oluyor. Öğrencileri buraya getiriyoruz. Uygulama yaptırma şansımız oluyor. Onun dışında da kısmi zamanlı 3 öğrenci çalıştırıyoruz. Burada çalışarak üretim hakkında fikir sahibi oluyorlar. Aynı zamanda harçlıklarını da çıkarmış oluyorlar."

Toprak Bilim ve Bitki Besleme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nuri Kandırmaz da tesiste kısmi zamanlı çalıştığını söyledi.

Derslerden kalan zamanda tesise geldiğini ifade eden Kandırmaz, "Burada çalışan personele yardımcı oluyorum. Aynı zamanda harçlığımı çıkarmış oluyorum. Peynir, yoğurt üretimi yapılıyor. Elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Yoğurt üretemesem de onların ürettiğini görüyorum. Böyle bir imkanın olması güzel bir şey. Bu tesisin oluşturulması çok güzel. Derslerde gördüğümüz konuyu burada gelip arkadaşlarımızla beraber uygulayabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir artı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.