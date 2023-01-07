MELMEK'e ilgi devam ediyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (MELMEK) kadınlar tarafından ilgi görüyor.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MELMEK kapsamında faaliyet gösteren çocuk meclisi, YKS, yaz kursu, yüzme ve spor kursları olmak üzere geçen yıl 40 bin vatandaş kurslardan faydalandı.

Kursların ilgi görmesi sebebiyle farklı branşlarda da kurs açılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu "20'den fazla alan 150'den fazla branşta kursumuz var. 16 sosyal tesis, 4 kurs merkezi, 2 köy okulunda eğitim veriyoruz. Bohem tabak kursu, ev tekstili ve piko, adli kalem işleri, kadın giyim modelistliği, geleneksel el nakışları, Kur'an-ı Kerim okuma, örgü atölyesi, Türk mutfağı, dekoratif geleneksel iğne teknikleri, okuma-yazma, okul öncesi çocuk gelişimi, dekoratif tablo yapımı, turistik ve hediyelik eşya yapımı, teraryum hazırlama, keçe aksesuarları yapımı, takı, kuaförlük gibi kurslarımız kadınlar tarafında yoğun ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

MELMEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Melikgazi Belediyesinin internet sitesinden başvurabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.