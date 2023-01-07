Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.S.M.K'nin Yenişehir Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

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