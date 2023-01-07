Kayseri'de öğrenciler, Sarıkamış şehitlerini andı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de öğrenciler, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Erciyes'ten kamyonla getirilen karın üstünde şehitleri andı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Sarıkamış şehitlerini anma programı için Erciyes Dağı'ndan kamyonla getirilen kar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki alana döküldü. 108 yıl önceki askerlerin kıyafetlerini giyen öğrenciler, karın üstüne uzanıp şehitleri andı.

KAYMEK tiyatro kursunda eğitim alan gençler, çeşitli makyaj teknikleriyle Sarıkamış'ta şehit olan askerlerin şehadetini canlandırdı.

Programa katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıkamış'ın Türk milleti için yara olduğunu belirtti.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, "Sarıkamış deyince içi ürpermeyen Türk evladı olmaz. Binlerce vatan evladı hiç düşünmeden ölüme gülerek gitti. Sarıkamış, Türk milletinin benliğinde ölümden korkmamanın, vatanı kurtarmak için ölüme gülerek gitmenin adıdır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Anadolu topraklarını vatan yapan tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce bu vatan birliği, dirliği korunarak ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında bizlere emanet edilmişse şehitlerimiz sayesindedir. 75 bin civarında şehidimizi rahmetle, minnetle anarken sizleri o günlere götürmek amacıyla KAYMEK'e yapmış olduğu anlamlı çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum."

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