AA'nın yılın fotoğraf oylaması devam ediyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Bünyan ve Yahyalı belediye başkanları ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Altun, Öztürk ve Dursun, haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde", çevre-yaşamda Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" başlıklı fotoğrafını seçti.

Spor kategorisinde Altun ve Dursun Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını, Öztürk ise "Zaferin yumrukları" karesini oyladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, Anadolu Ajansı'nın önemli işlere imza attığı söyledi.

Birbirinden farklı ve değerli fotoğraları seçmekte zorlandığını belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Hepsi birbirinden değerli çok güzel fotoğraflar var. Gerçekten hepsi de ayrı bir değer ve çarpıcı görseller. Bölgemizden olmasından dolayı Erciyes ve Yahyalı'da çekilen fotoğraflar güzeldi. Diğer fotoğrafların da hepsi birbirinden değerli. Oylamamızı yaptık. Gerçekten Anadolu Ajansı her yıl çok güzel fotoğraflarla bunu gerçekleştiriyor. Bu yıl da farklı fotoğraflar gördük. Başarılar diliyorum."

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