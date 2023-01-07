İYİ Parti Kayseri 3. Olağan İl Kongresi yapıldı

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KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Kayseri 3. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve partililer katıldı.

Başkanlık divanının oluşturulmasıyla başlayan kongrede veda konuşması yapan eski il başkanı Sebati Ataman, yeni dönemde il başkanlığı için aday olmadığını belirterek, görevde olduğu sürece partisini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verdiğini ifade etti.

Yüksel de İYİ Parti hareketinin cesurlar hareketi olduğunu ve kurulduğu günden bugüne mücadele ederek yoluna devam ettiğini söyledi.

Kayseri teşkilatının çok iyi bir ekiple yola çıktığını ve önümüzdeki seçim sürecinde de başarılı sonuçlara imza atağına inandığını kaydeden Yüksel, "2023'ün ilk günlerini yaşıyoruz. Önümüzde seçim var. Erken ya da geç o burçlarda iyiliğin bayrağını dalgalandıracağız. Ülkeyi adaletle yöneteceğiz. Kongremizdeki adaylarımıza başarılar diliyorum. Bize yakışır bir kongre geçirmemizi temenni ediyorum." dedi.

İl başkanlığı için Mehmet Anadut ve Tansu Şener'in yarıştığı seçimde 593 delegeden 359'unun oyunu alan Şener, il başkanı oldu.

Mehmet Anadut ise 227 oy alırken 7 oy ise geçersiz sayıldı.



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