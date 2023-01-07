Talas'ta yılın ilk antika pazarı kuruluyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde yılın ilk antika pazarı yarın kurulacak.

Talas Belediyesi öncülüğünde, "Harman Meydanı'nda tarihe yolculuk" sloganıyla geleneksel hale gelen pazar, yarın tarihi eser meraklıları ve koleksiyonerleri buluşturacak.

Organizasyona şehir içinden ve şehir dışından pek çok antika ürün meraklısı ve koleksiyonerin ilgi göstermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.