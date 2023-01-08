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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de Sarıkamış şehitleri anıldı

AA

Kayseri'de Sarıkamış şehitleri anıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde düzenlenen programda Sarıkamış şehitleri anıldı.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisinin ardından şiirler okundu ve türküler seslendirildi.

Programda. Kayseri Gençlik Merkezi üyeleri tarafından tiyatro gösterisi sahnelendi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bugün burada bulunmalarını Sarıkamış'taki şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını belirten Özdoğan, "Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez, bu ezan dinmez." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, Hacılar Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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