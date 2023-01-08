AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri OSB'yi ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimini ziyaret etti.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, Özhaseki ziyarette Yalçın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de bacası tüten 1713 fabrika olduğunu ifade etti.

Bunun kendileri için iftihar vesilesi olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunlar varsa, çalışıyorsa Kayseri'nin bir değeri var. Yoksa al sat bir yere kadar. Veyahut küçük tezgahlarda küçük üretimler bir yere kadar. Teknolojinin hızla değiştiği, yepyeni ürünlerin ortaya çıktığı, her an değişimlerin yaşandığı bir dünyada küçük ticaretle, küçük sanayi işletmeleriyle bu hızı yakalayabilmek mümkün değil. Çünkü AR-GE diye bir şey çıktı. Yeni ürünler peşinde koşup o yenilikleri takip edip onlardan bir adım öne çıkabilmek için güç gerekiyor, bilgi gerekiyor, kadro gerekiyor, ekip gerekiyor. Bu da ancak organize sanayilerde olur, müteşebbislerde olur."

Yalçın ise 12-13 yeni proje hazırladıklarını ve bunu zaman zaman kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

2023'ün hizmetle dolu bir yıl olacağını kaydeden Yalçın, bundan sonra kentin ve sanayicilerin OSB'yi hizmetleriyle konuşacağını anlattı.

Ziyarete, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.

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