Kayseri'de 228 ton kıyafet atığı geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geçen yıl topladığı 228 ton kıyafet atığını geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye 2018 yılında ilçenin 224 noktasına yerleştirdiği "Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu" çalışması ile 2022 yılında 228 ton kıyafet atığı topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha güzel yarınlara ulaşmaları için geri dönüşüme ayrı önem verdiklerini ifade etti.

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir çevre bırakmak istediklerini belirtti.

Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler ürettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak görev addediyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz. Proje kapsamında 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle 4 yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine "Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama" noktaları yerleştirdiklerini ve yeni ambalaj atığı toplama araçlarını ilçeye kazandırdıklarını hatırlatan Çolakbayrakdar, "Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu" çalışması ile evsel atık yağlar toplayarak, hem bu yağların çevreye verebileceği olası zararların önüne geçtiklerini hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını aktardı.

Geri dönüşüm çalışmalarının ülke ekonomisine katkısının büyük olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, çalışmalarla gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakacaklarını belirtti.

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