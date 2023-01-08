Kayseri'de "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Sineması" söyleşisi düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Sineması" söyleşisine sanatçı Hülya Koçyiğit katıldı.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Koçyiğit, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde, yazar Selahaddin Yusuf’un moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, bu organizasyonda olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Belediyenin daveti üzerine geldiklerini ve burada çok değerli insanlarla sohbet etme fırsatı bulduğunu anlatan Koçyiğit, "Hayat sohbet ederek güzelleşiyor. Benim için çok güzel bir geceydi. Çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yusuf ise Talas ilçesinde bu tür etkinliklerde ısrar edilirse daha güzel sonuçlar alınacağını belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da programın Cumhuriyetin 100. yılında Talas'ta gerçekleştirilen ilk program olduğunu ifade ederek, davetli ve katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Yalçın, Koçyiğit ve Yusuf'a kenti tanıtan kitaplar ve çiçek hediye etti.

Programa, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve vatandaşlar katıldı.

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