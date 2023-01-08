Erciyes Kayak Merkezi'nde pistler kayakseverlerle doldu

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KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin tercihi oldu.

Kurak giden mevsime rağmen karlama makineleri sayesinde pistlerin yüzde 50'sinin açık olduğu kayak merkezine gelenler, hem snowboard yapabiliyor hem de kızağa biniyor.

Kentte yaşayan Onat Berkay Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta sonu kayak merkezine geldiklerini, böyle bir yere sahip olmanın büyük avantaj olduğunu söyledi.

Kayakseverlerden Ahmet Çeven de kayaktan korkanların öğrendikten sonra çok seveceğini belirtti.

Sezonu 22 Aralık'ta açan güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor.

Erciyes, 23 bin metre uzunluğunda ve saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesine sahip, 2'si gondol 19 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sağlıyor.

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