Kayseri'de elektrik dağıtım sektöründe galvaniz kullanılarak 1 milyar lira tasarruf sağlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, elektrik dağıtım sektöründe topraklama iletkeni olarak bakır yerine galvaniz kullanımına yönelik AR-GE projesiyle ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı sağladıklarını belirtti.

Aynı zamanda Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı olan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayının ikinci haftası kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında enerji üretimi ve tasarrufunun ön plana çıktığını, son yıllarda bu alanda hayata geçirdikleri projelerle enerji üretimi ve tasarrufuna önemli katkı sağladıklarını aktardı.

Büyükkılıç, KCETAŞ olarak Kayseri'de enerji verimliliği konusunda toplumsal bilinci artırmak için çocuklara ve gençlere yönelik her yıl düzenli olarak okullarda seminerler düzenlediklerini bildirdi.

Gereksiz harcanan enerjinin kaybedilen emek olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir. Enerjiden kısalım, dünyanın ömrünü uzatalım. Elektrik dağıtım sektöründe topraklama iletkeni olarak bakır yerine galvaniz kullanımına yönelik AR-GE projesiyle ülkemize yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağlamış bulunmaktayız. Yapılan tasarruf sadece parasal yönden olmayıp, enerji üretimi için kullanılan fosil kaynakların tüketiminin azalması ve dünyanın ısınmasına neden olan sera gazları ve karbondioksit miktarının azalması sağlanarak, çevrenin korunmasına katkı verecektir."

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini kendi tesislerinden karşılayabilmek için 103,9 milyon lira yatırım bedeli ile güneş enerji santrali kuracağını da hatırlattı.

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