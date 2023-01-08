Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi" sertifika töreni düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından "Mutlu Evlilik Akademisi" sertifika töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifikalarını verdi.

Aile kurumunun önemine değinen Büyükkılıç, aile kurmanın sabır işi olduğunu belirtti.

Evlilikle ilgili gençleri bilinçlendirmek adına çalışmalar yapıldığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Aile üzerine devletler, şehirler ve ülkeler inşa edilir. Tabi bu alanda yapılan çalışmaları belki bazıları önemsemiyor olabilir ama konuşmacılarımızdan da anladığımız gibi etrafımızda arzu etmediğimiz ailelerin parçalanma sürecinin yaşanıyor olması gençlerimizi bir bakıma korkuya yönlendiriyor. Gençlerimiz aile kurumundan uzaklaşıyor ve sorumluluk almamaya çalışıyorlar. Oysa tatmayan bilmez diye güzel bir tabir var. Aile kurumunu tadar, onu yaşarsa ben evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya geç kaldım diyecektir."

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