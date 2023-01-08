Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni'nin 55. sayısı dijital platformda yayımlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar akıllı cihazlardan "Şehir Bülteni"ne ulaşarak belediyenin hizmet ve projelerini kolaylıkla takip edebiliyor.

Uygulamanın 55. sayısında, Büyükkılıç'ın vizyon projeleri, aldığı ödüller, Ulaşım AŞ, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ, Erciyes AŞ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün faaliyetleri gibi konular bulunuyor.

Şehir Bülteni'nin dijital yayınına Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşılabilecek.

- Büyükkılıç, Erciyes Kayak Okulu'nu ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kayak Okulu'nu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.

Erciyes'te geçen yıl yaklaşık 5 bin gencin kayak öğrendiğini belirten Büyükkılıç, çocukların 2 günde kayak öğrendiğini kaydetti.

Erciyes Kayak Okulu'nda kayak ve snowboard derslerini 7-15 yaş arasındaki kursiyerler hafta sonu, kayak dersini ise 16-65 yaş arasındaki kursiyerler haftada 6 gün alıyor.

- Melikgazi Belediyesi "Taşınmaz Bilgi Sistemi'ni" tamamladı

Melikgazi Belediyesi, belediyenin iş ve işleyişinde kolaylık sağlayacak Taşınmaz Bilgi Sistemi'ni, mal varlığı dijital sorgulanabilir ortamda Sayıştay'a ve ilgili kurumlara bilgi verebilecek formatta tamamladı.

Projeye yaklaşık 3 yıl önce başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyenin gayrimenkul stokunun, taşınmazlarının tespit edilmesi, bunların nakde çevrilmesi, takas yapılması ya da üzerinde proje üretilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Melikgazi Belediyesine ait yaklaşık 13 bin 500 gayrimenkul olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gayrimenkullerin yaklaşık değerleri, hangilerinin paraya çevrilebilir, hangilerinin üzerinde çalışma yapıp onları temizlemek gerektiği şu anda mevcut durumda ortaya çıktı. 3 sene önce başlattığımız çalışma belki vatandaşlarımız tarafından görülebilecek bir çalışma değil ancak çalışanlarımız ve belediyemiz tarafından son derece önemli. Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız çalışma şu anda Ankara'da ilgili kurumlar tarafından da takdir görmekte ve örnek gösterilmektedir. Projenin tüm Türkiye'deki diğer belediyelere yayılması için de elimizden gelen desteği vereceğiz."

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