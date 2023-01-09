Kocasinan Akademi, 71 branşta 47 bin 651 kişiye eğitim verdi

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi, 15 merkezde 71 branşta 47 bin 651 kişiye eğitim verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların hayatını renklendirmek, kolaylaştırmak ve mutlu yaşamalarını sağlamak amacıyla sosyal tesisler inşa ettiklerini bildirdi.

Kocasinan Akademi ile sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı olabilmeleri için vatandaşlara farklı branşlarda eğitim verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın ve erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını arttırmak, saklı kalmış yetenekleri gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza 6 yıldan fazla hizmet verdiğimiz Kocasinan Akademi'de geçen yıl 15 kurs merkezinde 71 branşta 47 bin 651 kişiye eğitim hizmeti verdik. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her geçen gün farklı ve yeni kurslar açıyoruz. Özellikle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir meslek dalında eğitim almalarını sağlıyoruz. Gençlerimizi yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor, işsizliğe alternatif çözümler üretiyoruz."

Çolakbayrakdar, Kocasinan'da kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerini kaydetti.​​​​​​​

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