ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, basın mensuplarıyla buluştu

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ERÜ kampüsündeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Rektör Altun, geçmiş dönemdeki yöneticilik tecrübelerinden yola çıkarak üniversitenin yol haritasını çizerken öğrenci ve akademisyenlerin görüşlerine önem verdiğini, bu kapsamda buluşmalar düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl yeni kayıt olan öğrencileri otogarda karşıladığını aktaran Altun, öğrencilerin şehri tanımaları adına Büyükşehir Belediyesi ile kültür yolu etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

ERÜ'nün önemine dikkati çeken Altun, "Araştırma üniversitesi olarak Türkiye'de ciddi dereceler yapmış olan bir üniversitedeyiz. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Bizim şu anda üniversite olarak atmamız gereken adımlardan biri de uluslararasılaşma. Uluslararasılaşma noktasında Avrupa Birliği projelerinde özellikle var olmamız, güçlü olmamız gerekiyor." dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da ERÜ İletişim Fakültesi ile çeşitli projeler yürüttüklerini, bu iş birliğinin süreceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Rektör Altun, Kösedağ'a çiçek takdim etti. Programdan sonra ERÜ İletişim Fakültesi binasındaki Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Gazete ERÜ Uygulama Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

Burada konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, gazetecilik öğrencilerinin atölye sayesinde teoride öğrendiklerini uygulamaya dökebileceklerini kaydetti.



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