KAYMEK, geçen yıl 309 bin 643 kişiye eğitim verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), 2022'de 309 bin 643 kişiye eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki, akademik bilgi ve becerilerini geliştirmek, eğitim verilen alanla ilgili kazanımları hayata uygulanabilir kılmak, Kayseri'nin sanata duyarlı bir kent olmasını sağlamak, şehrine ve ülkesine fayda sağlayacak eğitimli insan ihtiyacına cevap vermek, bilgili ve birikimli bireyler yetiştirerek ülkenin geleceğine yön vermek gibi amaçlarla kuruldu.

Kentte 11 farklı birim, 39 tesis ve 52 noktada 2022'de 309 bin 643 kişiye eğitim veren KAYMEK, çok sayıda kurum ve kuruluşla iş birliği protokolleri yapıyor.

Bu kapsamda düzenlenen eğitim ve kurslara katılan vatandaşların istihdamlarına katkı sağlayan KAYMEK, aynı zamanda gerçekleştirdiği seminerlerle de kursiyerlerin kişisel gelişimlerine destek oluyor.

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