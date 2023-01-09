Kayseri'de ayakkabı atölyesinden hırsızlık yapan 4 zanlı gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ayakkabı atölyesinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ayakkabı atölyesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kameralarının 60 saatlik kaydını izleyen ekipler, 4 zanlıyı tespit ederek gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin yağma suçundan arandığı belirlendi, yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda bıçak ve kompresör ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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