Başkan Yalçın, antika pazarını ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, antika pazarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Harman Meydanında Tarihe Yolculuk" sloganıyla her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarda, birbirinden kıymetli antika ürünler görücüye çıkıyor.

Başkan Yalçın da pazarı ziyaret ederek, alışveriş yaptı.

Vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Yalçın, pazardan dolma kalem, bez bebek ve tarihi kitap gibi çeşitli ürünler satın aldı.

Pazarda, tarihi ev eşyaları, radyo, gramofon, plak, para, pul, tespih, halı ve kilim gibi birçok ürün satılıyor.

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