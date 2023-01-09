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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin merkezinde ve kırsal kesimde çalışmalar yaptıklarını ve kendi kendine yeten bir anlayış içerisinde hizmetleri sürdürdüklerini bildirdi.

Dernek Başkanı İsmail Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

- Büyükkılıç, turistlerle buluştu

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin İç Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin ise 5'inci büyük dağı unvanına sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

​​​​​​​- Başkan Yalçın, yapımı tamamlanan kütüphaneyi gezdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'ndeki Mevlana Cami müştemilatına yapımı tamamlanan Semt Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kütüphanedeki kitapları da inceleyen Yalçın, 400 metrekare alana ve 125 kişilik kapasiteye sahip kütüphanede bireysel ve grup çalışmalarına uygun ortamlar bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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