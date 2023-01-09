Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin merkezinde ve kırsal kesimde çalışmalar yaptıklarını ve kendi kendine yeten bir anlayış içerisinde hizmetleri sürdürdüklerini bildirdi.
Dernek Başkanı İsmail Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.
- Büyükkılıç, turistlerle buluştu
Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi.
Erciyes Kayak Merkezi'nin İç Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin ise 5'inci büyük dağı unvanına sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
- Başkan Yalçın, yapımı tamamlanan kütüphaneyi gezdi
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'ndeki Mevlana Cami müştemilatına yapımı tamamlanan Semt Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Kütüphanedeki kitapları da inceleyen Yalçın, 400 metrekare alana ve 125 kişilik kapasiteye sahip kütüphanede bireysel ve grup çalışmalarına uygun ortamlar bulunduğunu söyledi.