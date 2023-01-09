Kayseri'de düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi hastanede öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir düğünde "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'ndeki düğün töreninde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabancayla havaya rastgele ateş açtı.

Kurşunun isabet ettiği M.K. yaralandı.

Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

M.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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