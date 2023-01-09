KASKİ 16 milyon 786 bin liralık elektrik üretti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) bünyesinde hizmet veren Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 2022'de 16 milyon 786 bin liralık elektrik üretti.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, tesisin ekonomiye dev destek sağladığını bildirdi.

KASKİ'nin insan ve çevre sağlığına büyük önem verdiğini belirten Büyükkılıç, "Tesisimizde birincil çamurundan 2 milyon 611 bin 40 metreküp biyogaz üretilmiş, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılmasıyla da ekonomik değeri 16 milyon 786 bin lira olan 5 milyon 100 bin kwh elektrik enerjisi elde edilmiştir. Kentimiz genelindeki tesislerin tamamı tam kapasiteyle en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ şehrin içme suyu ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için böyle tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, KASKİ bünyesinde işletmesi yapılan 31 konvansiyonel ve 49 doğal atık su arıtma tesisinde de geçen yıl 68 milyon 457 bin 136 metreküp atık su arıtıldığını kaydetti.

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