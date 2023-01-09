Vali Çiçek ile Büyükkılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, kamuoyunu bilgilendirmek adına, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı olarak önemli bir mesleği icra eden gazetecilerin çok zor bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Teknolojinin kullanım alanının genişlemesi, gazetecilik, internet haberciliği, televizyon ve radyo yayıncılığının geçmiş yıllara göre daha da yaygınlaşmasıyla basın çalışanlarının yaptığı paylaşımların kamuoyunda kısa sürede karşılık bulduğuna dikkati çeken Çiçek, şöyle devam etti:

"Bugün, her alanda ilerlemeler kaydeden, tarih, kültür, turizm ve ticaret merkezi olan Kayseri'mize, büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır. Çalışan gazetecilerimizin günümüze kadar başarı ile yerine getirdikleri bu görevi, bundan sonra da aynı duyarlılık, kararlılık ve heyecanla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

- Büyükkılıç'ın mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise mesajında, basının demokrasinin vazgeçilmez dört gücünden biri olduğunu ifade etti.

Türk basınının, sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini belirten Büyükkılıç, "Basınımız, dezenformasyondan uzak bir şekilde vatandaşlarımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getirmiştir ve bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yağmur, çamur, kar, kış, sıcak, soğuk demeden zor şartlar altında fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Büyükkılıç, görevini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

Öte yandan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır da gün dolayısıyla mesaj yayımladı.

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